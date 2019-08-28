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وفد من قيادة الديمقراطي اللبناني زار مقر العلاقات الإعلامية لحزب الله بركات: الرد على العدوان سيأتي قريباً

28
AUGUST
2019
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 استمرت الوفود والشخصيات السياسية والنقابية بالتوافد الى مقر العلاقات الاعلامية لحزب الله في معوض، تضامنا مع المقاومة واستنكارا للعدوان الصهيوني الاخير على الضاحية.

وزار مقر العلاقات الاعلامية اليوم وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة امينه العام وليد بركات، ضمّ أعضاء المجلس السياسي: ليليان حمزة، لواء جابر ونزار زاكي، أمين سرّ الهيئة التنفيذية حاتم ضو ومدير الإعلام جاد حيدر، وكان باستقبال الوقد مسؤول العلاقات الاعلامية الحاج محمد عفيف.

بركات قال في تصريح ادلى به بعد الزيارة: أتيت ورفاقي في قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني موفدين من الامير طلال ارسلان لنعلن تضامننا مع الاخوة في الوحدة الاعلامية لحزب الله، ومع الاخوة في المقاومة ومع الضاحية الابية ضاحية العز والكرامة، ولنؤكد وقوفنا الى جانب المقاومة في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف الاستقرار والامن في لبنان، وهو كما قال تماما فخامة رئيس الجمهورية الذي نحييه من هنا من الضاحية، هو اعلان حرب على لبنان، وبرأينا ان الرد على هذا العدوان سيأتي قريبا ان شاء الله لأنه من غير المسموح على الاطلاق لا على المستوى الوطني ولا على مستوى توازن الرعب مع اسرائيل ان لا نرد على هذا العدوان، وباعتقادي هذا موقف وطني جامع لأن انتهاك السيادة الوطنية امر مرفوض لدى جميع اللبنانيين، نحن من هنا نقول اننا مع المقاومة واننا ننقل تحيات حزبنا واهلنا في الجبل لأهلنا في الضاحية وفي المقاومة اننا الى جانبها في السراء والضراء وان شاء الله لمنتصرون .

 

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