أوليب مع البطريرك الراعي: الحريات العامة هي أساس لبنان

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في إطار الزيارات التي تقوم بها جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية الى المرجعيات الكنسية والسياسية لشرح وضع الجامعة اللبنانية والحريات العامة، قام وفد من الجمعية والاساتذة المستقلين بلقاء غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وحضر اللقاء سيادة المطران بولس الصياح المسؤول عن ملف الجامعة اللبنانية في البطريركية المارونية.

وأوضح الاب خضره بعد اللقاء أن الوفد عرض لغبطته المشكلات البنيوية التي تعاني منها الجامعة اللبنانية من خلل في التوازن الوطني ومن ضرب للحريات العامة المتمثل بدعاوى كم الافواه المقامة على أكثر من سبعة أكادميين وإعلاميين ورجال دين، وتوقيف الافادة الادارية للجمعية، وقد حضر المدعى عليهم، وشكوا أمرهم لغبطته ووضعوا بين يديه هذه القضية فوعد غبطته بمتابعة كل هذه الامور وإيجاد الحلول المناسبة ليكون لبنان موئل الحرية والمشاركة الفعّالة والميثاقية البناءة فتبقى الجامعة اللبنانية جامعة كل الوطن وهذا هو الهدف الاساس الذي تسعى اليه جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية.