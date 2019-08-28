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تيننتي: اليونيفيل تعمل بنشاط لضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق

28
AUGUST
2019
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قال المتحدث الرسمي ياسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي، ردا على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "اليونيفيل تتابع عن كثب التطورات في لبنان وفي المنطقة ككل. وفي هذا السياق، من المهم للغاية ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، حيث تعمل اليونيفيل بنشاط مع الأطراف وعلى الأرض لتحقيق هذه الغاية".

وأكد أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، جنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، يحافظون على وجود عملياتي مستمر على طول الخط الأزرق ليلا ونهارا. وإن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على تواصل تام مع الأطراف لمنع أي سوء فهم أو حوادث قد تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر. كما يواصل حض الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، عملا وقولا، والاستفادة من آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لإثارة أي مسألة ذات أهمية في ظل البيئة المتوترة الحالية".

وأضاف: "بينما نتابع هذه التقارير عن كثب، بما في ذلك اتصالاتنا بالسلطات اللبنانية، لا تستطيع اليونيفيل التعليق على أي حوادث تقع خارج منطقة عملياتنا. أما في منطقة عملياتنا، فكما تعلمون إن اليونيفيل على الدوام ترفع تقارير وتحتج على كل انتهاك جوي تلاحظه. كما أن تقارير اليونيفيل تشكل الأساس لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في هذا الصدد".

وطنية
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