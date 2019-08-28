بري: الإجماع اللبناني على إدانة العدوان أول بشاثر الانتصار وليكن لقاء بعبدا الاثنين فرصة لقرارات جوهرية

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي ان "ما حصل من اجماع لبناني حول ادانة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف لبنان قبل ايام كان بمثابة أول بشائر الانتصار على مستوى الوحدة الوطنية".

وأطلع النواب على أجواء اللقاء الاقتصادي المرتقب في القصر الجمهوري، مشيرا الى انه "بامكان اللبنانيين على المستويات الرسمية وذوي الاختصاص من المشاركين والمدعوين الى الاجتماع الخروج بنقطتين اساسيتين بالحد الادنى وبخطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى. النقطة الاولى الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الوقت الدستوري، والنقطة الثانية هي الكهرباء التي تشكل ثلث العجز في الموازنة العامة".

وأمل "أن يشكل اللقاء فرصة اساسية لاتخاذ قرارات جوهرية"، مجددا تأكيد "وجوب العمل من اجل تنفيذ كل القوانين التي ما زال يتم تجاهل تطبيقها واصدار المراسيم التطبيقية حيالها".

وكان بري قد استقبل في لقاء الاربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النواب: ابراهيم عازار، نزيه نجم، عاصم عراجي، ميشال موسى، حسين جشي، محمد خواجة، جهاد الصمد، علي بزي، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، فادي علامة، انور الخليل، علي عمار، علي المقداد، حسن فضل الله، الوليد سكرية، هاني قبيسي، ياسين جابر، نعمة فرام، امين شري، محمد القرعاوي، مصطفى الحسيني، علي فياض وعناية عزالدين.

كذلك استقبل رئيس مجلس النواب سفير نيوزيلندا غريغ لويس، في إطار جولته التعارفية على المسؤولين.