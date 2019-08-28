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رئيس الجمهورية لوفد سيدات بيت بعقلين: لا يجب على الأخطاء التي حصلت ان تهدد العيش المشترك التاريخي في الجبل

28
AUGUST
2019
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الرئيس عون تابع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطورات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ليل السبت – الاحد ، من خلال التقارير التي وردت اليه عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة العسكرية ، وردود الفعل المحلية والخارجية على العدوان ، كما تابع تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الطارئ بعد ظهر امس في قصر بيت الدين .
 
جمعية " سيدات بيت بعقلين "
الى ذلك ، واصل الرئيس عون استقبال الوفود الشعبية والأهلية التي زارته قبل ظهر اليوم في قصر بيت الدين  مرحبة بوجوده في المقر الرئاسي الصيفي. وفي هذا الاطار ، التقى الرئيس عون في حضور اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، وفد جمعية "سيدات بيت بعقلين"  اللواتي تحدثت باسمهن السيدة ايناس أبو عياش، واشادت بمزايا الرئيس عون وحرصه على النهوض بلبنان، وبدعمه للمرأة وحقوقها، كما نوّهت بما تقوم به السيدة عون ايضاً في هذا المجال. 
 
وعرضت رئيسة الجمعية السيدة سهام صعب خضر وعضوات الوفد المشاكل التي تواجهنها على الصعد كافة، وقدمن مطالبهن من اجل تعزيز عمل الجمعية التي تعنى بالمواضيع الاجتماعية والإنسانية والصحية لغير القادرين على تأمين الرعاية الصحية اللازمة لمرضاهم إضافة الى رعاية الايتام .
 
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، وحيا العمل الذي تقوم به سيدات الجمعية من اجل المساعدة على ترسيخ بقاء أبناء المنطقة في مناطقهم، رغم الصعوبات التي يواجهونها، "خصوصاً في هذه المنطقة التي تشهد على فترة تاريخية للعيش المشترك ظهرت مع الأمير فخر الدين الأول، ولا يجب على الأخطاء التي حصلت ان تهدد هذا العيش، كما لا يجب ان تتكرر، وذلك كي يطمئن الجميع الى ان الأمور عادت الى طبيعتها، وانتن بجهودكن تعطين نموذجاً للطمأنينة."
 
 
وفي نهاية اللقاء، قدمت الطفلة نانسي أبو عياش الى الرئيس عون والسيدة عون، نسخة عن القرآن الكريم، وايقونة للقديس جاورجيوس، مشيرة الى ان احدى جدتيها درزية فيما الاخرى مسيحية. ويواصل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم لقاءاته مع الوفود الشعبية من منطقة الجبل للاطلاع على حاجات بلداتهم وقراهم .
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