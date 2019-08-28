مصادر_مقربة_من_حزب_الله .. الناشطون يسخرون!

A + A -

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الحال التي وصل اليها الكثير من وسائل الاعلام بعد الـ"طفرة" في استخدام عبارة "مصادر مقربة من حزب الله". الناشطون أطلقوا هاشتاغ #مصادر_مقربه_من_حزب_الله الذي تصدر الوسوم الأكثر تداولًا في لبنان في رسالة منهم الى أن استخدام "المصادر" الكاذبة نقلًا عن حزب الله بات أمرًا مستهلكًا وتافهًا ويفتقد الجدية والمصداقية.



وكان حزب الله قد أكّد أكثر من مرة عدم وجود مصادر مقربة تصرّح باسمه، وأن أي موقف لحزب الله يصدر مباشرة عن أمينه العام أو مسؤوليه المعروفين ووسائل إعلامه.