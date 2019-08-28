نتنياهو : كونوا حذرين في كلامكم وأكثر حذراً في أفعالكم

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نبّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان و»حزب الله» و»فيلق القدس» الإيراني الى ضرورة أن «يتوخوا الحذر» في أقوالهم وأفعالهم.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، مشيراً الى الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله إنه «يعرف جيداً أنّ دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وتردّ على أعدائها».

وأضاف: «أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تحتضن المنظمة التي تسعى إلى تدميرنا، وأقول (لقائد فيلق القدس) قاسم سليماني، كونوا حذرين في كلامكم وأكثر حذراً في أفعالكم». وتعهّد «منع إيران من ترسيخ نفسها عسكرياً في سوريا».