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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 آب 2019

28
AUGUST
2019
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 الأخبار: اللقاء الأميركي ــ الايراني: طهران غير مستعجلة

وساطات غربيّة مع لبنان لحماية إسرائيل | نصر الله: ليبقَ العدو مستنفراً!

 

 

البناء: روحاني يشترط لقبول مبادرة ماكرون بقمّة مع ترامب رفع العقوبات... وفرنسا متفائلة بحل وسط
مجلس الدفاع يمنح ردّ المقاومة إجماعاً وطنياً... بـ حق اللبنانيين بالدفاع بكل الوسائل
القوات تفتح سجالاً تشكيكياً في الحكومة... والحريري يردّ: إسرائيل هي المعتدية

 

 

اللواء: مساعٍ لبنانية لإنتزاع قرار دولي بلجم الخَرْق الإسرائيلي
حزب الله يتريّث بالردّ عشيّة ذكرى الصدر وإحياء عاشوراء.. وإخفاق حكومي في معالجة النفايات

 

 

الجمهورية: الحزب يحضر رداً ونتنياهو يتوعد

 

 

النهار: مجلس الدفاع لم يقارب قرار "حزب الله"!

 

 

الديار: حزب الله يترك للدولة فرصة للتحرك لكن الرد سيكون مدروسا وموجعا وفي نقطة تؤذي إسرائيل
روسيا أعطت ضوءاً اخضر لضرب الإيرانيين في العراق وسوريا ولبنان وموقف عون وطني
هل يتم تفجير كلم من الحائط الحدودي وتخترق قوة وحدات حزب الله الجليل؟

 

 

the daily star: Lebanon affirms right to self-defense

 

 

l'orient le jour: Le Conseil supérieur de défense souligne « le droit des Libanais à se défendre par tous les moyens »

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