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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 آب 2019

28
AUGUST
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر روسية إعلامية قريبة من مفاوضات الرئيسين الروسي والتركي إنّ مصاعب حالت دون التوصل لتفاهم حول إدلب وبقي كلّ طرف على موقفه، فأنقرة متمسكة برفض العمل العسكري السوري وعاجزة عن ضمان سحب جبهة النصرة وأخواتها من الطرق الدولية، وموسكو ترفض تمديد المهل والتراجع عن دعم العملية العسكرية السورية، وقالت المصادر إنّ ربط النزاع سيستمرّ حتى القمة الروسية التركية الإيرانية منتصف الشهر المقبل في أنقرة…

 

كواليس

قالت مصادر روسية إعلامية قريبة من مفاوضات الرئيسين الروسي والتركي إنّ مصاعب حالت دون التوصل لتفاهم حول إدلب وبقي كلّ طرف على موقفه، فأنقرة متمسكة برفض العمل العسكري السوري وعاجزة عن ضمان سحب جبهة النصرة وأخواتها من الطرق الدولية، وموسكو ترفض تمديد المهل والتراجع عن دعم العملية العسكرية السورية، وقالت المصادر إنّ ربط النزاع سيستمرّ حتى القمة الروسية التركية الإيرانية منتصف الشهر المقبل في أنقرة…

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
طلب مسؤول تدخل دولة كبرى مع جهة نافذة إقليمياً، لمنع حدوث تدهور في المنطقة، بدءًا من لبنان.


غمز
تجري اتصالات حثيثة لإحتواء ذيول التعيينات الأخيرة، لا سيما في المجلس الدستوري..


لغز
وضعت سيناريوهات عدّة لمواجهة الأيام القليلة المقبلة، في ما يتعلق باستحقاقات محلية، وبالحاجة للردّ على الإعتداء الإسرائيلي؟

 

 

 

الجمهورية: أسرار

زيارة مُرتقبة لرئيس دولة كبيرة... ولكن!

رغم الإعلان عن زيارة رئيس دولة كبيرة للبنان في الخريف المقبل، لم يتحدّد الموعد النهائي لهذه الزيارة.

 

تقدير لبنان لأسباب إستهداف الضاحية!

تنتظر مراجع دبلوماسية من مرجع حكومي أجوبة عن أسئلة طُرحت عن تقدير لبنان لأسباب إستهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية.

 

مسؤول رسمي ممتعض من موظف كبير

أبدى مسؤول رسمي إمتعاضه من بعض تصرفات موظف كبير قريب منه ويشغل منصباً حسّاساً.

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