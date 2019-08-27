مخزومي زار سلامة للتباحث بالأوضاع العامة والإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمالية

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للتباحث بالأوضاع العامة والإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتهنئته على تصنيفه من ضمن أفضل حكام المصارف المركزية حول العالم للسنة الرابعة على التوالي. وتابع: لا شك أن اللبنانيين يضعون ثقتهم بمصرف لبنان وحاكمه، ويعوّلون على سياسة نقدية حكيمة ورزينة.