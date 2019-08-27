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مخزومي زار سلامة للتباحث بالأوضاع العامة والإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمالية

27
AUGUST
2019
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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.
 
إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للتباحث بالأوضاع العامة والإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتهنئته على تصنيفه من ضمن أفضل حكام المصارف المركزية حول العالم للسنة الرابعة على التوالي. وتابع: لا شك أن اللبنانيين يضعون ثقتهم بمصرف لبنان وحاكمه، ويعوّلون على سياسة نقدية حكيمة ورزينة.
 
وأكد مخزومي أن المطلوب اليوم سياسة اقتصادية رديفة فعندما يكون الاقتصاد بخير تكون العملة بخير، وهذا ما نطمح إليه ويطمح إليه حاكم مصرف لبنان. ودعا المصارف إلى أن تكون جزءاً من عملية الإصلاح، وأن تحافظ على دور فاعل ووطني في الاقتصاد اللبناني كما عهدناها دائماً، لافتاً إلى أهمية المباشرة تنفيذ توصيات "سيدر" بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وإلا نكون أمام أزمة ثقة مع المجتمع الدولي والدول المانحة، والأهم ثقة مع اللبنانيين الذين تشتد مخاوفهم مما يجري على المستوى المالي والاقتصادي عدا المخاوف الأمنية التي تمثلت بالعدوان الإسرائيلي أواخر الأسبوع الماضي.
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