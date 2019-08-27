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بات من الثابت أن قوة لبنان صارت مجسدة على ثلاثة مستويات

27
AUGUST
2019
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بين مقررات المجلس الأعلى للدفاع الذي ترأسه رئيس الجمهورية في بيت الدين، وموقف رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي، بات من الثابت أن قوة لبنان لم تعد في ضعفه، بل صارت مجسدة على ثلاثة مستويات:

 

المستوى الأول سياسي، عبَّر عنه رئيس الجمهورية بوضوح أمس حين اعتبر ان "ما حصل هو بمثابة اعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا، فنحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة". وقد استكمل الموقف الرئاسي في المجلس الاعلى للدفاع اليوم، حيث بتأكيد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد اي اعتداء، وهو حق محفوظ في ميثاق الامم المتحدة، علماً أن الوحدة الوطنية تبقى امضى سلاح في وجه العدوان.

 

المستوى الثاني شعبي، يعبِّر عنه الرفض اللبناني العارم لأي مسٍّ بسيادة لبنان، وهو موقف شددت عليه المرجعيات السياسية والروحية على اختلافها، ما خلا استثناءات معتادة. وفي هذا الاطار، وفي مقابل محاولة وزير القوات اللبنانية ريشار قيومجيان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم العودة الى نغمة السؤال عمن يمسك قرار الحرب والسلم في البلاد، التي لا تنطبق على واقعنا اللبناني، اتى رد واضح من الرئيس سعد الحريري، حيث توجه اليه بالقول: "ايا حرب وايا سلم، ما فينا هون نحكي بهالمنطق، لأن اسرائيل هيي المعتدي علينا هالمرة". وهو موقف استحق ثناء من حزب الله على لسان وزيره محمد فنيش الذي وصفه بالوطني والمسؤول... علماً أن وزير الاعلام جمال الجراح، ورداً على سؤال للـ otv عن رد رئيس الحكومة على كلام وزير القوات، شدد على ان هذا المطلب دائم وهو متروك للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، لكن ليس في جو الاعتداءات الاسرائيلية، بل عندما يزول خطر العدوان.

 

اما المستوى الثالث، فالقوة العسكرية، المجسدة بالجيش اللبناني، الى جانب المقاومة، التي تشكل عنصر قوة اساسياً في الدفاع عن لبنان، من الواجب الاحتفاظ به والحفاظ عليه.

 

لكن بعيداً من التهديد الاسرائيلي، وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء الخميس في بيت الدين، حلَّ تهديد اللبنانيين في صحتهم بنداً اساسياً على طاولة مجلس الوزراء، الذي اقر خطة وزير البيئة فادي جريصاتي في موضوع النفايات. وفي انتظار بلورة سائر الحلول المطلوبة لاستكمال الخطة، شدد جريصاتي على ان من يريد الاعتراض عليه ان يقدم البدائل، رافضاً بالمطلق مقولة البيئة بالتراضي.

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