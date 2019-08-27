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فخامة الرئيس شدد على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة اراضيه لانه حق مشروع

27
AUGUST
2019
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" بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 آب 2019، في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبدليات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية. ودعي الى الاجتماع، كل من: قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع لاعتداء الطائرتين المسيرتين ليل السبت- الاحد الواقع فيه 24-25 آب 2019 في الضاحية الجنوبية من بيروت، ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للاتصالات التي اجراها مع المجتمع الدولي، معتبراً هذا الاعتداء الاول من نوعه منذ العام 2006، واول خرق تقصد منه اسرائيل تغيير قواعد الاشتباك، مما يهدد الاستقرار. وافاد دولة رئيس مجلس الوزراء انه تم تقديم شكوى الى مجلس الامن بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة اراضيه لانه حق مشروع.

واكد المجلس الاعلى للدفاع على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد اي اعتداء، وهو حق محفوظ في ميثاق الامم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه واراضيه. وتبقى الوحدة الوطنية امضى سلاح في وجه العدوان.

وابقى المجلس على مقرراته سرية، تنفيذاً للقانون.

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