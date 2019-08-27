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كشف تفاصيل تقرير إسرائيلي مصنف "سرياً"

27
AUGUST
2019
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نشرت "قناة 12" التلفزيونية العبرية، الثلاثاء، تفاصيل تقرير "سري" عممته الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها وممثلياتها في العالم، "حذرت" فيه من تطورات في العراق.

وقال التقرير، الذي نشر موقع "عرب 48" بعض تفاصيله، إن "القيادة العراقية تواجه صعوبة في العمل ضد أنشطة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأنها حذرة وليست معنية بمواجهة مع طهران".

واعتبر تقرير الخارجية أن الحكومة العراقية "تتردد" في الدخول في مواجهة مع قوات "الحشد الشعبي" العراقية الموالية لإيران، وأن للولايات المتحدة "تأثير محدود" على ردع الإيرانيين.

واستعرض التقرير الإسرائيلي العلاقات الأميركية – العراقية، حيث أفاد بأنه "وعلى الرغم من أن واشنطن تريد تقليص احتمالات الأضرار الإيرانية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في دفع خطوات في هذا السياق".

وأشار إلى أنه من بين أسباب ذلك "رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وخاصة المصالح الاقتصادية، وإلى جانب ذلك، الرغبة الأميركية بالحفاظ على استقرار النظام العراقي".

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأميركية نفت علاقتها بالغارات والتفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت "الحشد الشعبي"، فيما ذكر تقرير صحفي إسرائيلي أن صراعاً يدور بين الجيش الإسرائيلي و"الموساد"، على خلفية العمليات الإسرائيلية في العراق، وأن الجيش يتهم "الموساد" بإخفاقات، في الوقت الذي يتعالى فيه التوجس في "إسرائيل" من اتساع دائرة الصراع مع إيران إلى العراق.

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