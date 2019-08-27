هذا ما كشفته إيران عن رد "حزب الله" على الاعتداء الاسرائيلي!

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قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان اعتداء تل ابيب على بيروت خطأ فادح في حسابات نتنياهو، محذرا ان رد حزب الله على الكيان الصهيوني سيكون قاصما.

العالم - ايران

وفي تغريدة على تويتر اضاف امير عبداللهيان: دون شك سيدفع الكيان الصهيوني ثمنا غاليا على اعتداءه على كل من لبنان والعراق وسوريا ، معتبرا ان اعتداء تل ابيب على بيروت خطأ في حسابات نتنياهو وان رد حزب الله سيكون صاعقا ومدمرا.

واكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية ان المعادلة ستتغير وان استقرار الامن في المنطقة هو خط احمر.

وكانت وكالات انباء اوردت خبرا يفيد باسقاط طائرتين مسيرتين اسرائيليتين في ضاحية بيروت الجنوبية . ونفى المسؤول الاعلامي في حزب الله " محمد عفيف" ان يكون الحزب قد اسقطهما وقال ان الطائرة الاولى سقطت دون اضرار و الثانية كانت مفخخة وانفجرت مما تسببت باضرار بمبنى المركز الاعلامي لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وخلال كلمته مساء الاحد في مهرجان "سياج الوطن" بمناسبة الذكرى الثانية للتحرير الثاني اشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أن ما جرى "خطير جداً جداً.. والموقف يجب أن يكون على مستوى الحدث".

وبين السيد نصر الله أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف"، وأضاف "نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع".