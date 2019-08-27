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سليم عون بعد اجتماع التكتل: ما يجري لا يمكن فصله عما تقوم به اسرائيل من اعمال عدائية في العراق وسوريا

27
AUGUST
2019
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عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.

بعد الاجتماع، تحدث النائب سليم عون فقال: "بحث التكتل في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، واعتبر أن اسرائيل تحاول تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ العام 2006، وهو أمر مرفوض، وان ما يجري لا يمكن فصله عما تقوم به اسرائيل من اعمال عدائية في العراق وسوريا. وأكد التكتل ان من حق لبنان الاحتفاظ بعناصر قوته والدفاع عن نفسه بكل ما يملكه من قوة.


كذلك بحث التكتل في الشأنين الاقتصادي والمالي، وأكد دعمه لما يقوم به فخامة الرئيس العماد ميشال عون من خطوات لبلورة موقف وطني يساعد على اتخاذ إجراءات فعالة ويمهد لصدور موازنة العام 2019 في توقيتها، وان تتضمن الإصلاحات المطلوبة للجم العجز وان تكون استكمالا للسياق الإصلاحي الذي بدأ في موازنة 2020 وكان للتكتل مساهمة كبيرة فيه.

وأكد التكتل تمسكه بما أنجزته وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة من خطط وافق عليها مجلس الوزراء".

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