رئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل: ندعو المسؤولين إلى تدارك أزمة خطيرة تهدد قطاعنا الحيوي

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كلمة رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان الأستاذ كميل مكرزل في المؤتمر الصحافي للمطالبة بوقف تهريب الأجهزة الإلكترونية

الثلاثاء في 27/8/2019 - نادي الصحافة:

حضرة رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية سعادة النائب الشيخ نديم الجميل،

حضرة الزملاء والشركاء من أهل القطاع،

أيها الإعلاميون الكرام،

عندما يرفع قطاع إقتصادي منتج الصرخة عالياً يكون الوضع قد وصل إلى شفير الهاوية، فعلى المسؤولين في البلاد، ان يتداركوا خطر إفلاس عشرات الشركات وضياع فرص العمل على آلاف المواطنين، وخسارة مداخيل كبيرة جداً على الخزينة اللبنانية، فذلك يعني أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير ولا الـتأجيل، وأن إفلاس عدد من شركات المعلوماتية بات وشيكاً.



هذه هي الحال في قطاع أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والأجهزة الذكية المحمولة، التي باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب وتباع بأسعار أدنى من الكلفة، فيما يدفع أهل القطاع، رسوم الجمارك والتخليص والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة غير المقيمين والتأمينات وأجور الموظفين، بالكامل.



إننا كقطاع للمعلوماتية والتكنولوجيا ندعو المسؤولين في الدولة على المستويات كافة إلى تدارك أزمة خطيرة تهدد قطاعنا الحيوي، وهو قطاع واعد وناشط يحترم القانون ويدفع رسومه وضرائبه إلى الخزينة لكنه بات عاجزاً عن البيع بسبب مزاحمة البضائع المهربة تحت عيون المسؤولين من دون حسيب أو رقيب.



إننا ندعو بأعلى الصوت إلى:

1. أقفال المرافق غير الشرعية،

2. مكافحة التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة،

3. إلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات وإعتبارها منتجات معلوماتية اسوةً بالأجهزة الإلكترونية،

4. نطالب بإصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة،

5. عدم بيع أية أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي (Social Media)....في ناس بتبيع عل Facebook مثلاً،

6. نحن ندرك ان الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير ان جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من اجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوةً بجميع بلدان المنطقة والعالم، إن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، مما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر من هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجدداً.

إننا من خلال جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية.



ونطالب بالتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها..... مش يفوت كمبيوترات مع شحنة تياب مثلاً، اوLaptop حقو 700 دولار يتسعر بـ200 دولار...كذلك عدم بيع أجهزة إلكترونية "معادة التصنيع" Refurbished او OpenBox ....هل البضاعة عم تتسوق بلبنان كبضاعة جديدة.



يا أخوان عم ينباع كل سنة تقريباً 167،000 كمبيوتر قيمتهم حوالي 94 مليون دولار،

إن التقديرات لقيمة المستوردات غير الشرعية تبلغ نحو 57 مليون دولار سنوياً. ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6،5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام.

أيها الإعلاميون الكرام،

إننا نتساءل عما إذا كان الغش والتلاعب والتهريب والتهرب الضريبي أصبح أمراً عادياً، تغفل أجهزة الدولة عينها عنه فيما يقع هذا القطاع فريسة السوق السوداء.



إننا ندعو وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك، وجميع أجهزة الدولة التي تتولى حراسة الحدود البحرية والجوية والبرية لكي تعي أهمية ما نقوله، ولكي تتحرك بكل فاعلية وشجاعة من أجل إقفال المعابر ووقف التهريب حفاظاً على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد.

ان جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية او من يبيعها بطرق ملتوية.

إننا نسعى لكي تكون التكنولوجيا بكل ابعادها مدماك أساسي للنهوض الأقتصادي في لبنان، كما نعول على الأقتصاد الرقمي وإنتاج المحتوى الرقمي أيضاً، الذي يمكن تصديره إلى كافة أنحاء العالم....وقد إختبرنا ذلك عبر إبتكارات لبنانية كان لها الوقع المميز في الأسواق العالمية.

وفي الختام، نتمنى على الصحافة الكريمة إيصال الصوت والتركيز على مشاكل هذا القطاع لانه قطاع واعد وركيزة أساسية للنهوض الأقتصادي وتحفيز جميع القطاعات الأخرى.