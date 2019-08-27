إعلام العدو الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن مهمة طائراتي الضاحية!

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة بشأن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر يوم الأحد الماضي.



ونقل موقع “إسرائيل 24” عن مصدر استخباراتي قوله إن “الطائرتين المسيرتين كانتا بمهمة تجسس، وأن كمية المتفجرات التي كانت على متنهما، أعدت من أجل التدمير الذاتي وليست لأهداف أخرى”.



أضاف المصدر أن “الطائرتين المسيرتين ليستا من صناعة إسرائيلية، وقد تم تعديلهما لمهام عسكرية”.



وكشف الموقع عن صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية، تشير إلى مسار تحليق الطائرتين، لافتا إلى أن “الطائرتين كانتا تداران عن بعد من البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 5 كيلومترات من الضاحية الجنوبية لبيروت”.

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