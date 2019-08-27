مناورة بحرية للامن العام في مرفأ بيروت في العيد ال 74

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نفذت دائرة الرصد والتدخل في المديرية العامة للأمن العام مناورة بحرية في مرفأ بيروت بمناسبة العيد الـ 74 للامن العام.



وحاكت المناورة عملية مطاردة وتوقيف ارهابي خطير يحاول الفرار من لبنان على متن احدى البواخر.



وأثناء المناورة شرح أحد ضباط دائرة الرصد والتدخل في الامن العام طبيعة المهمة التي نفذت على الشكل الآتي: "بنتيجة الرصد والتعقب لنشاط الارهابيين توفرت معلومات لدى الامن العام عن تسلل احد الارهابيين الخطيرين الى الباخرة koleos الراسية قبالة مرفأ بيروت والتي تتحضر للابحار بإتجاه احد الموانئ الاوروبية، فأصدر المدير العام للامن العام قرارا بمداهمة الباخرة المذكورة وتفتيشها وتوقيف المخالفين، وكلف مكتب شؤون المعلومات دائرة الرصد والتدخل مداهمة الباخرة وتوقيف من يثبت تورطهم في تسهيل فراره. وقامت مجموعة بتنفيذ المهمة عبر زورقين بالابحار من مرفأ بيروت باتجاه الباخرة، عمد الزورق الاول على تنفيذ مناورة حول الباخرة بغية تأمين جانبيها، فيما تقدم الزورق الثاني. وباشر العناصر مباشرة بالصعود الى سطح الباخرة لمداهمتها وتفتيشها. وفي النهاية تم توقيف الارهابي ومن المخالفين والعودة الى المرفأ ليبدأ التحقيق بناء لاشارة القضاء المختص".



تجدر الاشارة الى ان هذه المناورة هي الاولى من نوعها التي تنفذها المديرية العامة للامن العام.