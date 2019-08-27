الأمن العام: رصد أشخاص يقومون بطمر جسم مجهول داخل حفرة وتبين وجود ساق بشرية مبتورة

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

"نتيجة متابعة المديرية العامة للأمن العام للنشاطات الارهابية والمخلة بالأمن، تم رصد أشخاص يقومون بطمر جسم مجهول داخل حفرة أعدت لهذه الغاية في محلة الجناح - بيروت.

بناء لإشارة القضاء المختص، توجهت بتاريخ 26/08/2019 دورية من الأمن العام الى المحلة وبعد الكشف على الحفرة المذكورة تبين وجود ساق بشرية مبتورة من أسفل الركبة مدفونة فيها فتم تسليم مسرح الأدلة لدورية من مفرزة تحري بيروت.

تعمل المديرية العامة للأمن العام على اجراء الاستقصاءات اللازمة لكشف كامل هوية الاشخاص المتورطين في هذا العمل".