الراعي شجب الاعتداء الاسرائيلي على لبنان

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شجب البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي "الاعتداء الاسرائيلي على لبنان بارسال طائرتين مسيرتين الى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجرت احداها في منطقة مأهولة بالسكان كما دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة منتهكة القرار الدولي 1701".



ودعا الى "وحدة الموقف اللبناني الداخلي لمواجهة هذه الاعتداءات وتداعياتها".



وأكد الراعي "ضرورة اقرار الاستراتيجية الدفاعية"، مناشدا "المجتمع الدولي ارغام اسرائيل على التقيد بقرارات مجلس الامن وخصوصًا القرار 1701 ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري ليتمكن لبنان من تجاوز التحديات الراهنة".