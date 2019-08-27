الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد في قصر بيت الدين

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شهد المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين قبل ظهر اليوم، تقديم اوراق اعتماد تسعة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة من السفراء: سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية Jesus Gregorio Gonzalez، سفير جمهورية اندونيسيا Hajriyanto Thohari، سفير جمهورية الهند Suhel Ajaz Khan، سفيرة الجمهورية البرتغالية Maria Manuela Freitas Bairos، سفير نيوزيلندا Gregg David Lewis، سفير جمهورية غواتيمالا Luis Raul Estevez Lopez، سفير جورجيا Zaza Kandelaki، سفير جمهورية البوسنة والهرسك Mato Zeko، وسفير البيرو Paul Paredes Portella.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة نجلا رياشي عساكر.

ولدى وصول السفراء تباعا الى قصر بيت الدين، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيّا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخلوا بعدها الى صالون القصر وسط صفيّن من الرمّاحة، حيث قدّموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون كما قدّموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ولدى مغادرة السفراء، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.

وقد تمكن مئات من السياح العرب والأجانب الذين اموا قصر بيت الدين اليوم من متابعة وقائع المراسم التي أقيمت لاستقبال السفراء الجدد .

وفي ما يلي نبذة عن حياة السفراء الجدد:

سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية Jesus Gregorio Gonzalez

- عمل في حقل الادارة والامن والدفاع، لا سيما من خلال القيادة الاستراتيجية والعملانية للقوى المسلحة الوطنية البوليفارية، كما عمل في حقل التعليم العالي والابحاث العلمية ما اتاح له المجال لتعيينه رئيسا لجامعة البوليتكنيك الوطنية التابعة للقوى المسلحة الوطنية البوليفارية.

- لديه خبرة واسعة في الابحاث المتعلقة بالعقيدة العسكرية، وقد عيّن مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس الدفاع لدول اميركا الجنوبية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة لمدة 20 سنة.

- حائز على اجازة في العلوم والفنون العسكرية من الكلية العسكرية التابعة لجامعة فنزويلا، وماستر في العلاقات الصناعية من جامعة سانتا ماريا في كراكاس.

- متخصص في القانون الانساني الدولي من جامعة سانتا ماريا في كراكاس.

- مارس مهنة التعليم العالي في المعهد الوطني للدفاع.

- شغل منصب سفير لبلاده لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية بين عامي 2016-2018.

سفير جمهورية اندونيسيا Hajriyanto Thohari

- حائز على اجازة في الدراسات العربية من جامعة غادجا مادا في اندونيسيا، واجازة في العلوم الدينية المقارنة من المعهد الاسلامي الوطني سونان كاليجاغا، اضافة الى ماستر في الانتروبولوجيا، وله مؤلفات عدة.

- عمل في حقل التدريس الجامعي في جامعة ديبونيغرو الاندونيسة.

- ترأس لجانا عدة لدراسة الموازنات الدفاعية للقوى المسلحة لبلاده.

- تولى منصب نائب رئيس المجلس الوطني لجمهورية اندونيسيا.

سفير جمهورية الهند Suhel Ajaz Khan

- تقلب في مناصب ادراية عدة في وزارة خارجية بلاده قبل ان يتولى منصب نائب رئيس بعثة بلاده لدى كل من الرياض وفيينا، ومنصب قنصل لبلاده في جدة.

- عين سكرتيرا ثالثا لسفارة بلاده في القاهرة.

- عين سكرتيرا ثانيا ومن ثم سكرتيرا اول لسفارة بلاده في دمشق.

- يتقن الهندية والعربية.

سفيرة الجمهورية البرتغالية Maria Manuela Freitas Bairos

- حائزة على اجازة في الحقوق من جامعة ليشبونة ودراسات عليا تخصصية في العلوم الاوروبية من الجامعة الكاثوليكية البرتغالية، اضافة الى ماستر في علوم الادارة العامة من جامعة هارفرد.

- تقلبت في مناصب دبلوماسية عدة قبل ان تعين سكرتيرة في سفارة بلادها لدى كل من دبلن وبوخارست.

- تولت منصب رئيسة قسم لدى المديرية العامة للسوق الداخلية في الادارة العامة للشؤون الاوروبية.

- عملت في الحقل الانساني لمساعدة اللاجئين من سكان التيمور.

- تولت منصب رئيسة قسم لدى المديرية العامة للعلاقات الاوروبية، كما شغلت منصب قنصل عام في بوسطن ومستشارة لسفارة بلادها لدى فرنسا.

- عينت قنصلا عاما لبلادها في نيويورك، قبل ان تعين سفيرة لبلادها في نيقوسيا.

سفير نيوزيلندا Gregg David Lewis

- حائز على اجازة في الحقوق والعلوم، وقد عمل في حقل العدالة من اجل السلام.

- اكمل عامين من دراسة اتقان اللغة العربية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة حيث عيّن قائما بالاعمال في سفارات بلاده لدى كل من ابوظبي، وبغداد، والقاهرة والرياض.

- عيّن قنصلا عاما لبلاده في دبي.

- عمل مستشارا رئيسيا في قسم البروتوكول التابع لوزارة الخارجية والتجارة في عاصمة بلاده ولنغتون.

سفير جمهورية غواتيمالا Luis Raul Estevez Lopez

- تابع جزءا من برنامج المعهد العالي للهندسة في غواتيمالا قبل ان ان ينتسب الى كلية العلوم السياسية والاجتماعية فيها، ويتخصص في العلاقات الدولية.

- انتسب الى الجامعة اليسوعية في شيكاغو لدراسة الفنون، قبل ان ينتسب الى كلية اليوت للعلاقات الدولية التابعة لجامعة جورج واشنطن في العام 1990.

- تقلب في مناصب ادارية واكاديمية ودبلوماسية عدة، قبل ان يعيّن سفيرا فوق العادة لبلاده لدى كل من جمهورية مصر العربية والنروج والدانمارك، ومنظمة الدول الاميركية ومقرها في واشنطن.

- شغل منصب سفير مفوض وفوق العادة ونائبا لسفارة بلاده لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك.

- عمل في حقل التدريس والاستشارات والتخطيط.

- له مؤلفات عدة.

- يتقن الاسبانية والانكليزية والايطالية.

سفير جورجيا Zaza Kandelaki

- حائز على دكتوراه في العلوم التاريخية من جامعة تبيليسي الوطنية.

- يتقن الانكليزية والروسية.

- تقلب في مناصب ادارية ودبلوماسية عدة في كل من المتحف الوطني في تبيليسي ومن ثم في وزارة خارجية بلاده، قبل ان يعيّن سفيرا فوق العادة لبلاده لدى بولونيا، وغير مقيم لدى جورجيا وهنغاريا.

- عيّن سفيرا فوق العادة لبلاده لدى المملكة الاردنية الهاشمية، وغير مقيم لدى العراق.

سفير جمهورية البوسنة والهرسك Mato Zeko

- حائز على ماستر في الهندسة الميكانيكية من جامعة زينيكا، ويتقن الانكليزية والكرواتية.

- تقلب في مناصب ادارية ودبلوماسية عدة، قبل ان يعمل مساعد قائد للامن، تابع لقسم اشؤون العسكرية لدى وزارة الدفاع في اتحاد البوسنة-الهرسك.

- عمل مستشارا في الفريق الاستشاري لرئاسة جمهورية بلاده، قبل ان يعيّن نائبا للمدير العام لرئاسة جمهورية البوسنة-الهرسك.

سفير البيرو Paul Paredes Portella

- حائز على دكتوراه في العلوم الادارية بعد مناقشة اطروحاته التي حملت عنوان:" الازمة المالية العالمية 2008: طرق الحماية منها، ومستقبل الرأسمالية وتنظيم النظام المالي الدولي."

- تابع دراسات عليا في الاقتصاد الدولي لدى جامعة جنيف، كما تابع دراسات في العلاقات الاقتصادية الدولية لدى المعهد الدولي للادارة العامة في فرنسا.

- حائز على اجازة في الحقوق.

- متخصص في حقول الادارة والاقتصاد والقانون والشؤون المالية والاقتصادية، وله مؤلفات ومقالات عديدة فيها.

- عمل في الحقل الدبلوماسي حيث تقلب في مناصب عدة، كما في حقل الادارة لأكثر من اربعين عاما.

- مثّل بلاده من خلال بعثاتها الدبلوماسية لدى عدد من المنظمات الدولية.

- عمل في سفارات بلاده لدى كل من النمسا والجمهورية التشيكية وايطاليا والمانيا والدانمارك وفنلندا.