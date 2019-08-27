ولعت بين "آل المرّ".. غبريال المر عن ابنه:"..لحين ما يصحو هذا الصبي ويعود إلى صوابه"!

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أعلن غبريال المر، والد رئيس مجلس إدارة قناة الـ"MTV" و"ستديو فيزيون" ميشال المر، أنّ نجله قام بتوقيف بريده الإلكتروني وطلب ممّن كانوا يتواصلون معه عبره أن يتواصلوا معه على بريد إلكتروني آخر، وذلك في عودة جديدة للأزمة الحاصلة منذ مدّة داخل العائلة الواحدة.



وقال غبريال المر عبر حساباته على "فيسبوك": منذ بضعة أيّام أوقف الولد ميشال كبريال المر البريد خاصّتي gaby@ mtv.com.lb، لذا أرجو ممّن كان يتّصل على هذا البريد أن يُخابرني على gabymurr@me.com، لحين ما يصحو هذا الصبي ويعود إلى صوابه ويعود إلى احترام أبيه الذي أعطاه كلّ شيء.. مع الشكر والإعتذار".