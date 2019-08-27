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لهذه الاسباب ساصوت لجبران باسيل (سمير مسره)

27
AUGUST
2019
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اقول بكل صدق وصراحة، ان صوتي سيكون لك يا معالي الوزير في الانتخابات الرئاسية للتيار الوطني الحر نهار الاحد في 15 ايلول، لانك تنتمي الى صنف مميز من القادة اصبح وجوده نادرا" في لبنان.
 
اولا"، انت تتمتع بفكر مؤوسساتي صلب، وتقرن القول بالفعل. بل اكثر من ذلك، انت اثبت ان لديك القدرة على متابعة الافعال والنشاطات مع المسوؤلين عنها، كي تنجز بالنوعية المطلوبة وبالسرعة اللازمة.
 
 ثانيا"، انت لديك الموهبة لرسم الرؤيا، وانارة الطريق، والمشي عليها قبل الجميع لتحفيزهم على سلوكها من بعدك. لقد اختبرناك في هذا المضمار، وكنت دائما" في الصفوف الامامية.
 
ثالثأ، انت تتمتع بتقنية خطابية ذات جودة عالية ومتماسكة، اكانت مكتوبة او مرتجلة، تجذب من خلالها المستمعين لك الى اي جهة انتموا، وتجعلهم يتحركون نحوك، ايجابا" اذا كانوا من المحبين واصحاب الحقوق وهم كثر، او سلبا" اذا كانوا من الاخصام الذين لا يقومون باي عمل مجدي، ولا حجة لهم الا الانتقاد المضلل او الفارغ المضمون.
 
 رابعأ، انت انسان متواضع رغم الصورة العكسية الخاطئة التي يستميت البعض الصاقها بك. وكما هو معلوم، التواضع هو ميزة اساسية للقائد تجعله في طليعة من يخدم مجتمعه. لقد كنت شخصيا" شاهدا" على ذلك في العديد من المناسبات.
 
خامسا"، انت رجل صادق ونزيه، يوحي بالثقة مهما حاول البعض تشويه صورتك. انت حقا" من الاوائل الذين يحق لهم محاربة الفساد لان ضميرك مرتاح وايديك بيضاء، عكس الذين انغمسوا فيه ويأتون اليوم مدعين العفة والقضاء عليه.
 
سادسا" واخيرا"، انت شجاع، تؤمن بالتغيير، وتحفز الشباب والشابات لعدم الخوف منه، ولاعتناقه كاسلوب حياة، بدل الكسل والخنوع واليأس اللذين يسعى المغرضون زرعهم في قلوبهم. من يعرف جبران باسيل يفهم معنى حديثي هذا، اذ ان كل المشاريع التي يدعمها تصب في هذا الاطار.
 
اذا كانت هذه الاسباب الست هي دافعي لاعطاء صوتي الى هذا القائد الشاب، فما هي دوافعك انت ايها الرفيق القارئ كي نساعده في الوصول مرة" ثانية الى مسؤولية رئاسة التيار؟
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