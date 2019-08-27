أب أقدم على اغتصاب بناته الأربعة في لبنان!

A + A -

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارا ظنيا بحق المتهم ع.ع لإقدامه على اغتصاب بناته الأربعة بالعنف والتهديد وعلى بيع إحداهن لشخص خليجي بعلم الوالدة التي تكتمت على الأمر.

وورد على متن القرار أن الوالد أقام علاقات جنسية كاملة مع إثنتين من بناته وهن قاصرات منذ أكثر من سبع سنوات وأنه أقدم على فض بكارة إحداهن ثم باعها الى شخص خليجي مقابل 12 مليون ليرة لبنانية.

أما الوالدة فاعترفت بأنها كانت تتكتم على أفعال زوجها لأنه أقنعها أن "أحدا يأتيه في المنام ويقول له قوم مارس الجنس مع بناتك والله بيرزقك".

وطلبت القاضي نصار إعتبار فعل الأب منطبقا على جرائم المواد 503 الى 511 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى السجن مدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، فيما ينطبق فعل الوالدة على جرم التدخل في المواد المذكورة.