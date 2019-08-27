اللجنة المركزية للاعلام في التيار: لا علم لنا بوجود اتفاق عقد لإعطاء القوات اللبنانية مرشحاً مارونياً للمجلس الدستوري

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تتردّد مؤخراً مواقف سياسية وكتابات اعلامية تعتبر ان التيار الوطني الحر قد أخلّ بإتفاقاً عقد لإعطاء القوات اللبنانية مرشحاً مارونياً للمجلس الدستوري، لذا يؤكّد التيار انّه لا علم له بوجود هكذا اتفاق، لا بل اكثر، انّه لم يوافق مطلقاً على مبدأ مطالبة القوات تكراراً بالمقاعد المارونية، وانّه ابدى كل تجاوب لاختيار القوات أحد المرشحين على قاعدة الكفاءة والنزاهة وليس على قاعدة المذهب حصراً، وانّ التيّار لديه المرشّحين الذين يملكون الكفاءة والنزاهة العالية من كل الطوائف ومن الموارنة تحديداً هذه المرّة، وقد كان الموقف واضحاً لهذه الناحية ما قبل انتخابات الاعضاء في مجلس النواب وما قبل التعيينات بالحكومة؛ وبالتالي فإنّ التيار الوطني الحرّ غير معني بأي كلام آخر يقال في هذا الموضوع.

ويبقى انّ التعيينات الادارية وآليّاتها يحدّدها الدستور والقوانين المرعيّة التي يلتزم بها التيار وبمعايير الكفاءة والنزاهة، والقدرة والانتاجية، ولا يحدّدها الكلام السياسي والاعلامي البكائي والكاذب البعيد عن هذه المبادئ.