living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللجنة المركزية للاعلام في التيار: لا علم لنا بوجود اتفاق عقد لإعطاء القوات اللبنانية مرشحاً مارونياً للمجلس الدستوري

27
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:
 
تتردّد مؤخراً مواقف سياسية وكتابات اعلامية تعتبر ان التيار الوطني الحر قد أخلّ بإتفاقاً عقد لإعطاء القوات اللبنانية مرشحاً مارونياً للمجلس الدستوري، لذا يؤكّد التيار انّه لا علم له بوجود هكذا اتفاق، لا بل اكثر، انّه لم يوافق مطلقاً على مبدأ مطالبة القوات تكراراً بالمقاعد المارونية، وانّه ابدى كل تجاوب لاختيار القوات أحد المرشحين على قاعدة الكفاءة والنزاهة وليس على قاعدة المذهب حصراً، وانّ التيّار لديه المرشّحين الذين يملكون الكفاءة والنزاهة العالية من كل الطوائف ومن الموارنة تحديداً هذه المرّة، وقد كان الموقف واضحاً لهذه الناحية ما قبل انتخابات الاعضاء في مجلس النواب وما قبل التعيينات بالحكومة؛ وبالتالي فإنّ التيار الوطني الحرّ غير معني بأي كلام آخر يقال في هذا الموضوع.
 
 ويبقى انّ التعيينات الادارية وآليّاتها يحدّدها الدستور والقوانين المرعيّة التي يلتزم بها التيار وبمعايير الكفاءة والنزاهة، والقدرة والانتاجية، ولا يحدّدها الكلام السياسي والاعلامي البكائي والكاذب البعيد عن هذه المبادئ.
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout