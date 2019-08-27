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الجبهة الشعبية: نأخذ العداون على انه استهداف مقصود لاغتيال "خالد جبريل"

27
AUGUST
2019
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أعلن المسؤول العسكري والامني في لبنان للجبهة الشعبية راتب النمر "ابوراتب"، ان العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له مواقع الجبهة استهدف مركز قيادة المسؤول العسكري والامني المركزي للجبهة خالد جبريل، وقال لصحيفة "اللواء": "ان الطائرات الاسرائيلية المعادية القت عند الواحدة والربع بعد منتصف ليل الاحد – الاثنين اربعة صواريخ اصابت ثلاثة منها المركز واقتصرت الاضرار على الماديات، بينما لم ينفجر الصاروخ الرابع وعملت وحدات الهندسة في الجبهة على تفكيكه وتفجيره، وقد تصدّت مضاداتنا الارضية للطائرات المغيرة ومنعتها من تحقيق كامل اهدافها. ولحسن الحظ اننا نجري كل فترة عملية تبديل وتغيير لقادتنا وكوادرنا لأسباب امنية ماحال دون وجود جبريل في الموقع".

واوضح ابو راتب: اننا نأخذ العداون على انه استهداف مقصود لأغتيال "خالد جبريل" رداً على مقابلته الاسبوع الماضي عبر قناة "الميادين"، والذي اعلن فيه ان "اسرائيل" كانت تعتقد انها حصلت بموجب الاتفاق مع روسيا قبل اشهر على جثة أحد جنودها، لكن الحقيقة انها حصلت على نصف جثة والنصف الاخر لا زال لدينا.

اللواء
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