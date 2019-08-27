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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 27-08-2019

27
AUGUST
2019
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البناء


خفايا
قالت مصادر قريبة من حزب الله إنّ لدى الحزب تقييماً إيجابياً لمواقف المسؤولين في الدولة تجاه العدوان الإسرائيلي رغم تمييز موقفي رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي كحليفين، إلا أنّ موقف رئيس الحكومة موضع تقدير بتعبيراته الواضحة عن الالتزام بمفهوم السيادة ورفض استثمار الوضع للضغط على المقاومة أو ابتزازاها، وهذا يطمئن المقاومة ويبدّد الشكوك لجهة مضمون ما جرى في زيارته الأميركية…

كواليس
قالت مصادر إعلامية فرنسية قريبة من الرئيس الفرنسي إنّ المبادرة الفرنسية لترتيب تفاوض مباشر أميركي إيراني هي كناية عن مسار يبدأ بالتهدئة الميدانية والإعلامية ويمرّ بتحديد جدول أعمال توافقي لا يزال يحتاج إلى وقت في ظلّ الإختلاف على الملف الصاروخي الإيراني كبند في جدول الأعمال، وكيفية إخراج وقف العقوبات كشرط إيراني مسبق للتفاوض ونتيجة مشروطة بنجاح التفاوض بالنسبة لواشنطن، وربما يكون المخرج في القضيتين توزع الأدوار بين واشنطن وباريس…

الجمهورية

أبدت مصادر دبلوماسية أوروبية إستغرابها الشديد لصمت مسؤولين معنيّين عن صفقة بعشرات ملايين الدولارات في ذروة الأزمة الاقتصادية والمالية.
أنهت مؤسسة مصرفية كبيرة خدمات عدد كبير من موظفيها لمن تراوحت أعمارهم بين 50 و58 عاما لقاء تعويضات إضافية لعام واحد وهو ما ترك حالا من القلق لدى زبائنها وموظفيها على السواء.

اللواء

همس
نقل عن سفير دولة كبرى قوله أن بلاده تعرف حدودها تماماً في ميزان القوى الدولي، وحجم الهامش المعطى لها في نزاعات الشرق الأوسط..
غمز
حرص مرجع رئاسي على إشراك شخصية قريبة منه في لقاء جمعه مع قطب وسطي، وسط أجواء قيل أنها مريحة..
لغز
يجري التدقيق في جملة فرضيات، من بينها ما إذا كانت شخصية كبيرة معرضة للإغتيال، أم ماذا؟

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