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حفل إطلاق أشبال التيار الوطني الحر في اوتاوا - كندا

26
AUGUST
2019
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نهار عوني مميز في اوتاوا حيث احتفل التيار الوطني الحر  في العاصمة الكندية بأطلاق أشبال التيار الوطني الحر (كولكو اوتاوا )

تخلل اللقاء ألعاب  ومسابقات ومباراة في كرة القدم  والطاولة 
وتم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين .
والقت منسقة هيئة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج  ‏كلمة هنئت فيها المنتسبين الجدد الى التيار 
ثم ألقى منسق اوتاوا السيد مارون عون كلمة وجاء فيها .

انتم الضمانة لمستقبل ارض اجدادنا .
انتم احفاد شعب لبنان العظيم  وحزام  الأمان وكنزه في تيار الإنتشار للدفاع  عن لبنان  وكيانه وديمومته .
وعن شعب يعشق الحرية ويحب السلام .
 شعب رئيسه يفيض بالمبادىء الوطنية ويحترم ارادة اللبنانيين ويصون كرامتهم وامنهم  واستقرارهم .
انتم جيل فخامة الرئيس العماد ميشال 
عون .

مكملين وما حدا بيوقفنا مع وزير خارجيتنا  ورئيس تيارنا المهندس جبران  باسيل .
اسم سوف يذكره التاريخ بأنه اشرف واصدق رجل سياسي شهده لبنان في اخر ثلاث عقود .
رجل بحجم  وطن.
معك لن تنكسر إرادة أرساء لبنان القوي التى أطلقتها .
معك رأسنا  مرفوع.
Toni Aoun
Jihad Daoud
Ghida Aoun
Ronald Hakim
Colette Nicolas Haddad
Rebecca Aoun
Habib J Diab 
 
 
 
 
 
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