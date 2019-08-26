حفل إطلاق أشبال التيار الوطني الحر في اوتاوا - كندا

تخلل اللقاء ألعاب ومسابقات ومباراة في كرة القدم والطاولة

وتم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين .

والقت منسقة هيئة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج ‏كلمة هنئت فيها المنتسبين الجدد الى التيار

ثم ألقى منسق اوتاوا السيد مارون عون كلمة وجاء فيها .



انتم الضمانة لمستقبل ارض اجدادنا .

انتم احفاد شعب لبنان العظيم وحزام الأمان وكنزه في تيار الإنتشار للدفاع عن لبنان وكيانه وديمومته .

وعن شعب يعشق الحرية ويحب السلام .

شعب رئيسه يفيض بالمبادىء الوطنية ويحترم ارادة اللبنانيين ويصون كرامتهم وامنهم واستقرارهم .

انتم جيل فخامة الرئيس العماد ميشال

عون .



مكملين وما حدا بيوقفنا مع وزير خارجيتنا ورئيس تيارنا المهندس جبران باسيل .

اسم سوف يذكره التاريخ بأنه اشرف واصدق رجل سياسي شهده لبنان في اخر ثلاث عقود .

رجل بحجم وطن.

معك لن تنكسر إرادة أرساء لبنان القوي التى أطلقتها .

معك رأسنا مرفوع.

Toni Aoun

Jihad Daoud

Ghida Aoun

Ronald Hakim

Colette Nicolas Haddad

Rebecca Aoun

Habib J Diab