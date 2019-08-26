حفل إطلاق أشبال التيار الوطني الحر في اوتاوا - كندا

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نهار عوني مميز في اوتاوا حيث احتفل التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية بأطلاق أشبال التيار الوطني الحر (كولكو اوتاوا )
تخلل اللقاء ألعاب ومسابقات ومباراة في كرة القدم والطاولة
وتم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين .
والقت منسقة هيئة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج كلمة هنئت فيها المنتسبين الجدد الى التيار
ثم ألقى منسق اوتاوا السيد مارون عون كلمة وجاء فيها .
انتم الضمانة لمستقبل ارض اجدادنا .
انتم احفاد شعب لبنان العظيم وحزام الأمان وكنزه في تيار الإنتشار للدفاع عن لبنان وكيانه وديمومته .
وعن شعب يعشق الحرية ويحب السلام .
شعب رئيسه يفيض بالمبادىء الوطنية ويحترم ارادة اللبنانيين ويصون كرامتهم وامنهم واستقرارهم .
انتم جيل فخامة الرئيس العماد ميشال
عون .
مكملين وما حدا بيوقفنا مع وزير خارجيتنا ورئيس تيارنا المهندس جبران باسيل .
اسم سوف يذكره التاريخ بأنه اشرف واصدق رجل سياسي شهده لبنان في اخر ثلاث عقود .
رجل بحجم وطن.
معك لن تنكسر إرادة أرساء لبنان القوي التى أطلقتها .
معك رأسنا مرفوع.
Toni Aoun
Jihad Daoud
Ghida Aoun
Ronald Hakim
Colette Nicolas Haddad
Rebecca Aoun
Habib J Diab
وتم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين .
والقت منسقة هيئة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج كلمة هنئت فيها المنتسبين الجدد الى التيار
ثم ألقى منسق اوتاوا السيد مارون عون كلمة وجاء فيها .
انتم الضمانة لمستقبل ارض اجدادنا .
انتم احفاد شعب لبنان العظيم وحزام الأمان وكنزه في تيار الإنتشار للدفاع عن لبنان وكيانه وديمومته .
وعن شعب يعشق الحرية ويحب السلام .
شعب رئيسه يفيض بالمبادىء الوطنية ويحترم ارادة اللبنانيين ويصون كرامتهم وامنهم واستقرارهم .
انتم جيل فخامة الرئيس العماد ميشال
عون .
مكملين وما حدا بيوقفنا مع وزير خارجيتنا ورئيس تيارنا المهندس جبران باسيل .
اسم سوف يذكره التاريخ بأنه اشرف واصدق رجل سياسي شهده لبنان في اخر ثلاث عقود .
رجل بحجم وطن.
معك لن تنكسر إرادة أرساء لبنان القوي التى أطلقتها .
معك رأسنا مرفوع.
Toni Aoun
Jihad Daoud
Ghida Aoun
Ronald Hakim
Colette Nicolas Haddad
Rebecca Aoun
Habib J Diab