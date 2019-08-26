ايلول الاقتصاد ... هل يجترح الحلول؟

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لان الهم الاقتصادي يحتل الاولوية ضمن اجندة رئيس الجمهورية ولان الجميع مدعو لتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة بظل التصنيف الائتماني الجديد، ارتأى رئيس الجمهورية بالاتاق مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة عقد اجتماع موسع في بعبدا في 2 ايلول دعي اليه رؤساء الاحزاب وممثلو الكتل النيابية اساسه: البحث بسبل مواجهة الاوضاع الاقتصادية الرانة:

القوات ترحب بالحوار ولكن...مع "لكن:

قيل ان خطوت قد تكون جريئة او موجعة لا تزال قيد التداول فهل توضع على طاولة بعبدا؟

على اي حال فلننتظر 2 ايلول تقول مصادر مطلعة لتضيف : المهم ان يتخذ القرار الصحيح ولو كان الاوجع تفاديا للاسوأ تختم المصادر.