الصورة ليست ايقونة مكرسة... هكذا رد كاهن رعية دير القمر

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استغرب كاهن رعية دير القمر الاب حوزف بو عون الضجة المفتعلة التي اثيرت حول صورة سيدة التلة العجائبية التي قدمت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نهاية قداس الاحد الذي اقيم امس . وقال ان الصورة ، التي تظهر سيدة التلة العجائبية تحتضن يسوع وفي الزاوية الثانية منها صورة الرئيس عون ، هي هدية من ابناء الرعية لمناسبة مشاركة الرئيس عون اياهم القداس الالهي وهي عربون محبة ودعاء كي تحمي العذراء رئيس الجمهورية ، وسبق ان قدمت صورة مماثلة الى الرئيس كميل شمعون عندما حضر قداسا في الكنيسة نفسها .

واشار الاب بوعون ان الصورة ليست ايقونة مكرسة ، ولا ترفع على المذابح او تُبخّر ، بل هي صورة تذكارية شخصية لرئيس الجمهورية كي تحميه سيدة التلة العجائبية .

ودعا الاب بو عون الى عدم استغلال هذه المناسبة لاخذها الى اهداف اخرى ليست رعية دير القمر معنية بها .