فواز فواز صاحب شركة "نيو بلازا تورز" بعهدة الامن العام... هذه التفاصيل!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

"بعد توفر معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن تواجد اللبناني فواز فواز في سوريا وبنتيجة التنسيق مع السلطات السورية المعنية، وبناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية إستلمت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 26/8/2019 المدعو فواز عبر مركز المصنع الحدودي لوجود بلاغ بحث وتحر بحقه على خلفية قيامه بأعمال النصب والإحتيال من خلال شركة New plaza tours للسياحة والسفر التي يملكها وذلك عبر تأمين تذاكر سفر وحجوزات فندقية وهمية ضمن إطار الرحلات السياحية مما أدى الى إحتجاز آلاف المواطنين بين تركيا وجورجيا وبعض الدول الأخرى و قد أودع النيابة العامة المختصة".