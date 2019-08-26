الرئيس عون: ما حصل هو "بمثابة اعلان حرب" يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع!

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله بعد ظهر اليوم في قصر بيت الدين، ان لبنان الذي تقدم بشكوى الى مجلس الامن ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه لان ما حصل هو "بمثابة اعلان حرب" يتيح لنا اللجوء الى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا.

وقال الرئيس عون للسيد كوبيتش ان الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية – السورية يخالفان الفقرة الاولى من قرار مجلس الامن الرقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب ان ينطبق على إسرائيل أيضا.

وأضاف الرئيس عون: "سبق ان كررت امامكم ان لبنان لن يطلق أي طلقة واحدة من الحدود ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل امس يتيح لنا ممارسة هذا الحق. واعرب الرئيس عون عن خشيته من ان تؤدي اعتداءات إسرائيل الى تدهور في الأوضاع خصوصا اذا ما تكررت