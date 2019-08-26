الرئيس عون تابع التطورات بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بيت الدين التطورات التي استجدت بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر امس الاحد الضاحية الجنوبية من بيروت بالإضافة الى التحقيقات الجارية في هذا الصدد.



الوزير السابق جوزف الهاشم

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جوزف الهاشم واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة وآخر مواضيع الساعة ولاسيما العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت. واوضح الوزير السابق الهاشم" انه سلم الرئيس عون ورقة تضمنت افكارا لتنفيذ الدولة المدنية في لبنان انطلاقا من المادة 95 من الدستور، وملحقا يتضمن اقوالا لمرجعيات روحية وعدد من المفكرين من مختلف الطوائف دعما للدولة المدنية".



سفير لبنان لدى السنغال

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى السنغال السفير سامي حداد وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تطرق البحث الى اوضاع الجالية اللبنانية في السنغال.