هذا ما طلبه الطيران المدني من المواطنين اللبنانيين العالقين في تركيا!

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طلبت المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي, من المواطنين اللبنانيين العالقين في تركيا الذين سافروا عبر شركة "New plaza tours"، التوجه إلى مطار أنطاليا عند الأولى من فجر الاربعاء المقبل، للعودة الى بيروت عبر طائرة تابعة لشركة أطلس التي ستقلع عند الساعة 3.40 من فجر الأربعاء، إذ ان هذه الطائرة ستكون الاخيرة التي ستقل الركاب اللبنانيين الذين سافروا بواسطة شركة "New plaza tours".

كما طلبت المديرية من وكالات السفر التنسيق مع السيد محمد التل على الرقم 898471 03 لابلاغه بأسماء الركاب الذين يودون السفر ليصار الى تبليغ شركة اطلس بأسمائهم.