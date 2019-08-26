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بطريقة خاطفة... القوى الامنية توقف "أبو طاقية" و"الوحش"

26
AUGUST
2019
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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيانٍ، انه "في إطار الحملة التي أطلقها مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، لتفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية".


وقالت:"نتيجةً لعمليات الرصد والتعقب، التي دامت لأكثر من شهر، في محيط بلدة "بيت مسك"، تمكنت المجموعة الخاصة، بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٩، من إحباط عملية تسليم عدّة حقائب يد تحتوي على مخدرات موضبة بحرفية ومجهزة للتوزيع على المروجين، بهدف ترويجها على آلاف الزبائن في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، من قِبل شبكة محترفة تستخدم لوحات سيارات مزورة وأسماء وهمية وأرقام خلوية يتم استبدالها بشكل مستمر".


واضافت:"من خلال المتابعة، وبطريقة خاطفة، جرى توقيف أحد أفرادها، على متن سيارة نوع "هيونداي" ذات زجاج حاجب للرؤية ولوحة مزورة، ويدعى: أ. د. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) ملقب بـ:"ابو طاقية"، وضبط بحوزته حقائب يد تحتوي على أكثر من ١٢٠٠ ظرف من مادتي باز الكوكايين وكوكايين، وكمية من مادة حشيشة الكيف، ومسدس حربي مع ممشطين، ومبلغ من المال و٣ أجهزة خلوية. وبالتحقيق معه، اعترف انه كان بصدد نقلها لتسليمها الى أشخاص بغية توزيعها على المروجين".


وذكرت المديرية انه "بالتاريخ ذاته، وفي محلتي الرويسات وطريق المتن السريع، أوقفت المجموعة الخاصة أيضاً، اثنين من أفراد الشبكة كانا في انتظار الموقوف الأول لاستلام المخدرات -كل على حدة- لتوزيعها لاحقاً على المروجين، وذلك بعد ان حاول أحدهما الفرار من عناصر المجموعة، وهما: م. س. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري) ملقب بـ:"الوحش" و ي. ص. (مواليد عام ١٩٩٣، سوري)، وضبط بحوزة كل منهما ٣ هواتف خلوية ومبلغ مالي. وأودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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