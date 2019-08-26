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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون "منمشي تنتذكر" مع فوج التدخل الاول الاحد 1 ايلول

26
AUGUST
2019
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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ، ينظم فوج التدخل الاول "منمشي تنتذكر" وفاء لإنتصار الجيش في معركة فجر الجرود ...

الاحد 1 ايلول من الارز الى السواقي مزيارة ...

-         التجمع : السبت 31 آب الساعة السابعة مساء في الارز.

-         استلام الارقام والتأكد من التسجيل.

-         الساعة الثامنة والنصف مساء ملخص عن النشاط.

-         سهرة نار مع عشاء قروي .

-         الساعة 12 الخلود الى النوم.

-         الاحد 1 ايلول الساعة الخامسة صباحا النهوض والتحضير للانطلاق.

-         الساعة الخامسة والنصف صباحا الصعود ب Telesiege .

-         الساعة السادسة والنصف الانطلاق الرسمي للفئات وجميع المشاركين من نقطة 20.

-         الساعة الثانية حفل توزيع الجوائز في نقطة الوصول السواقي مزيارة.

-         والختام غداء في السواقي مزيارة.

للاشتراك:

06602218

06213153               

mnemchi.tanetzakar@gmail.com

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