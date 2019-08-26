برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون "منمشي تنتذكر" مع فوج التدخل الاول الاحد 1 ايلول

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ، ينظم فوج التدخل الاول "منمشي تنتذكر" وفاء لإنتصار الجيش في معركة فجر الجرود ...
الاحد 1 ايلول من الارز الى السواقي مزيارة ...
- التجمع : السبت 31 آب الساعة السابعة مساء في الارز.
- استلام الارقام والتأكد من التسجيل.
- الساعة الثامنة والنصف مساء ملخص عن النشاط.
- سهرة نار مع عشاء قروي .
- الساعة 12 الخلود الى النوم.
- الاحد 1 ايلول الساعة الخامسة صباحا النهوض والتحضير للانطلاق.
- الساعة الخامسة والنصف صباحا الصعود ب Telesiege .
- الساعة السادسة والنصف الانطلاق الرسمي للفئات وجميع المشاركين من نقطة 20.
- الساعة الثانية حفل توزيع الجوائز في نقطة الوصول السواقي مزيارة.
- والختام غداء في السواقي مزيارة.
للاشتراك:
06602218
06213153