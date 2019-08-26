برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون "منمشي تنتذكر" مع فوج التدخل الاول الاحد 1 ايلول

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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ، ينظم فوج التدخل الاول "منمشي تنتذكر" وفاء لإنتصار الجيش في معركة فجر الجرود ...

الاحد 1 ايلول من الارز الى السواقي مزيارة ...

- التجمع : السبت 31 آب الساعة السابعة مساء في الارز.

- استلام الارقام والتأكد من التسجيل.

- الساعة الثامنة والنصف مساء ملخص عن النشاط.

- سهرة نار مع عشاء قروي .

- الساعة 12 الخلود الى النوم.

- الاحد 1 ايلول الساعة الخامسة صباحا النهوض والتحضير للانطلاق.

- الساعة الخامسة والنصف صباحا الصعود ب Telesiege .

- الساعة السادسة والنصف الانطلاق الرسمي للفئات وجميع المشاركين من نقطة 20.

- الساعة الثانية حفل توزيع الجوائز في نقطة الوصول السواقي مزيارة.

- والختام غداء في السواقي مزيارة.

للاشتراك:

06602218

06213153

mnemchi.tanetzakar@gmail.com