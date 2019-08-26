وضع لبنان ليس كارثيا... النائب إدكار طرابلسي: تلازم سقوط الطائرتين الاسرائيليتين فوق الضاحية أمر غريب

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اعتبر النائب ادكار طرابلسي ان كل طائرة اسرائيلية تخترق الاجواء اللبنانية هي اعتداء على سيادة لبنان لافتا في حديث إذاعي الى ان المجتمع الدولي لا يرد بالحدة اللازمة على انتهاك السيادة الذي يحصل يوميا من قبل الإسرائيليين. ولفت الى ان تلازم سقوط الطائرتين الاسرائيليتين فوق الضاحية أمر غريب.

وعن التصنيف الائتماني لوكالتي "ستاندرد أن بورز" و"فيتش"، لفت طرابلسي إلى ان وضع لبنان غير كارثي الا ان هناك نفسية مريضة تنتظر هكذا أخبار لتقول ان البلد ليس على ما يرام، معتبرا ان الناحية الإيجابية لهذا التصنيف أنه سيشكل ضغطا على الحكومة اللبنانية من أجل ان تعمل سريعا لتحسين الوضع.

طرابلسي أكد ان لبنان سيخرج من هذا الوضع إلى وضع أفضل على المدى المنظور وليس على المدى البعيد، مشددا على اننا ذاهبون في اتجاه تفعيل "ماكينزي" واصلاحات "سيدر".

وقال: لا سياسة من دون اقتصاد والاقتصاد الناجح يحسّن المستوى الاجتماعي للناس، معتبرا اننا في لبنان نعاني من "النكاية التاريخية".

وردا على سؤال، لفت طرابلسي إلى ان القوات اللبنانية خسرت فرصة في اتفاق معراب بأن تكون إلى جانب التيار في دعم العهد.

وعن أزمة النفايات، أكد طرابلسي أنه سيتم حل هذا الملف رغم أنه ليس سهلا وذلك بفعل الارادة الموجودة.