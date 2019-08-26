living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وضع لبنان ليس كارثيا... النائب إدكار طرابلسي: تلازم سقوط الطائرتين الاسرائيليتين فوق الضاحية أمر غريب

26
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 اعتبر النائب ادكار طرابلسي ان كل طائرة اسرائيلية تخترق الاجواء اللبنانية هي اعتداء على سيادة لبنان لافتا في حديث إذاعي الى ان المجتمع الدولي لا يرد بالحدة اللازمة على انتهاك السيادة الذي يحصل يوميا من قبل الإسرائيليين. ولفت الى ان تلازم سقوط الطائرتين الاسرائيليتين فوق الضاحية أمر غريب.
 
وعن التصنيف الائتماني لوكالتي "ستاندرد أن بورز" و"فيتش"، لفت طرابلسي إلى ان وضع لبنان غير كارثي الا ان هناك نفسية مريضة تنتظر هكذا أخبار لتقول ان البلد ليس على ما يرام، معتبرا ان الناحية الإيجابية لهذا التصنيف أنه سيشكل ضغطا على الحكومة اللبنانية من أجل ان تعمل سريعا لتحسين الوضع.
 
طرابلسي أكد ان لبنان سيخرج من هذا الوضع إلى وضع أفضل على المدى المنظور وليس على المدى البعيد، مشددا على اننا ذاهبون في اتجاه تفعيل "ماكينزي" واصلاحات "سيدر".
 
وقال: لا سياسة من دون اقتصاد والاقتصاد الناجح يحسّن المستوى الاجتماعي للناس، معتبرا اننا في لبنان نعاني من "النكاية التاريخية".
 
وردا على سؤال، لفت طرابلسي إلى ان القوات اللبنانية خسرت فرصة في اتفاق معراب بأن تكون إلى جانب التيار في دعم العهد.
 
وعن أزمة النفايات، أكد طرابلسي أنه سيتم حل هذا الملف رغم أنه ليس سهلا وذلك بفعل الارادة الموجودة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout