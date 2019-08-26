living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة "New Plaza" تابع.. هذا ما جرى مع المسافرين!

26
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما زالت قضية مكتب New plaza tours، لصاحبه فواز فواز تتفاعل.
وفي التفاصيل أنّه استكمالاً للإجراءات التي باشرت باتخاذها مديرية الطيران المدني والهيئة العليا للإغاثة لإعادة ضحايا مكتب New plaza tours، من تركيا وجورجيا إلى لبنان، وصلت فجر أمس الأحد 25 آب طائرة تقل لبنانيين من مدينتي أنطاليا ومرمريس التركيتين، على أن تصل فجر اليوم الإثنين 26 آب طائرة من جورجيا تقل 92 لبنانياً. وتُستكمل الإجراءات برحلة إضافية للعالقين في تركيا وجورجيا، بحسب ما أوضحت صحيفة "المدن" الإلكترونية.


أما في ما خص المواطنين الذين كانوا قد حجزوا لرحلات خلال الأشهر المقبلة عبر وكالات متعاملة مع شركة New plaza tours، فقد عمدت معظم الوكالات إلى التجاوب معهم وإعادة الأموال إليهم، حرصاً على سمعتها، علماً أن بعض وكالات السفر محدودة النشاط تكبدت مبالغ تفوق قدرتها المالية، الأمر الذي دفعها إلى الإستدانة لسداد أموال الضحايا.


يُشار إلى أنّ تكلفة تذاكر سفر اللبنانيين العائدين من رحلاتهم تتحمل 50 في المئة منها الهيئة العليا للإغاثة و50 في المئة وكالات السفر.


شقيقة فواز أيضاً
في ما يختص بشقيقة فواز، وفاء فواز، مالكة شركة سفريات ORIGINAL TOURS في منطقة فرن الشباك، فيبدو أنها تورّطت مع زبائنها كباقي الوكالات، إلا أن ما يميّزها عن باقي الوكالات هو تمنّعها عن سداد باقي المبالغ التي تكبّدها عدد من المسافرين، علماً أنها تكفّلت بإعادة 40 راكباً من مرمريس و69 راكباً من انطاليا، وسددت نفقات إقامتهم في الفنادق على نفقتها الشخصية، لكنها تواجهت مع عدد من الزبائن الذين حضروا إلى مكتبها للمطالبة باستعادة أموالهم، فوقع إشكال بين الطرفين، انتهى بتهديد وفاء فواز الزبائن باستدعاء القوى الأمنية لطردهم من الشركة، مدّعية بأنها تحظى بدعم وتغطية قانونية.


وبعد وقوع الإشكال أصدر مكتب ORIGINAL TOURS للسفر بياناً توضيحياً أكد فيه أن وفاء فواز مالكة شركة ORIGINAL TOURS للسفر تعمل بشكل منفصل تماماً عن فواز فواز مالك شركة NEW PLAZA TOURS، وفقاً لصحيفة "المدن".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout