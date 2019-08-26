فضيحة "New Plaza" تابع.. هذا ما جرى مع المسافرين!

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ما زالت قضية مكتب New plaza tours، لصاحبه فواز فواز تتفاعل.

وفي التفاصيل أنّه استكمالاً للإجراءات التي باشرت باتخاذها مديرية الطيران المدني والهيئة العليا للإغاثة لإعادة ضحايا مكتب New plaza tours، من تركيا وجورجيا إلى لبنان، وصلت فجر أمس الأحد 25 آب طائرة تقل لبنانيين من مدينتي أنطاليا ومرمريس التركيتين، على أن تصل فجر اليوم الإثنين 26 آب طائرة من جورجيا تقل 92 لبنانياً. وتُستكمل الإجراءات برحلة إضافية للعالقين في تركيا وجورجيا، بحسب ما أوضحت صحيفة "المدن" الإلكترونية.



أما في ما خص المواطنين الذين كانوا قد حجزوا لرحلات خلال الأشهر المقبلة عبر وكالات متعاملة مع شركة New plaza tours، فقد عمدت معظم الوكالات إلى التجاوب معهم وإعادة الأموال إليهم، حرصاً على سمعتها، علماً أن بعض وكالات السفر محدودة النشاط تكبدت مبالغ تفوق قدرتها المالية، الأمر الذي دفعها إلى الإستدانة لسداد أموال الضحايا.



يُشار إلى أنّ تكلفة تذاكر سفر اللبنانيين العائدين من رحلاتهم تتحمل 50 في المئة منها الهيئة العليا للإغاثة و50 في المئة وكالات السفر.



شقيقة فواز أيضاً

في ما يختص بشقيقة فواز، وفاء فواز، مالكة شركة سفريات ORIGINAL TOURS في منطقة فرن الشباك، فيبدو أنها تورّطت مع زبائنها كباقي الوكالات، إلا أن ما يميّزها عن باقي الوكالات هو تمنّعها عن سداد باقي المبالغ التي تكبّدها عدد من المسافرين، علماً أنها تكفّلت بإعادة 40 راكباً من مرمريس و69 راكباً من انطاليا، وسددت نفقات إقامتهم في الفنادق على نفقتها الشخصية، لكنها تواجهت مع عدد من الزبائن الذين حضروا إلى مكتبها للمطالبة باستعادة أموالهم، فوقع إشكال بين الطرفين، انتهى بتهديد وفاء فواز الزبائن باستدعاء القوى الأمنية لطردهم من الشركة، مدّعية بأنها تحظى بدعم وتغطية قانونية.



وبعد وقوع الإشكال أصدر مكتب ORIGINAL TOURS للسفر بياناً توضيحياً أكد فيه أن وفاء فواز مالكة شركة ORIGINAL TOURS للسفر تعمل بشكل منفصل تماماً عن فواز فواز مالك شركة NEW PLAZA TOURS، وفقاً لصحيفة "المدن".