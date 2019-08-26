المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي يغرّد عن الشابين حسن وياسر بعدما استشهدا في سوريا... وهذا ما زعمه!

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غرّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عمّا قال إنّها "تفاصيل جديدة" عن عنصرَيْ "حزب الله" حسن زبيب وياسر ضاهر، اللذَيْن سقطا في سوريا إثر القصف الإسرائيلي على مواقع إيرانية في منطقة عقربا قرب العاصمة السورية دمشق.

وزعم أدرعي في تغريدته أنّ زبيب وضاهر "مكثا طويلا في إيران خلال السنوات الأخيرة حيث خضعا لتدريبات خاصة في "فيلق القدس" لتفعيل طائرات بدون طيار وطائرات مسيّرة متفجرة".



ونشر أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، صورتَيْن للشابَّيْن وهما برفقة بعضهما في رحلة سفر، وقال: "في الصور يمكن مشاهدة إحدى رحلاتهما إلى إيران عبر شركة "ماهان إير" الإيرانية بهدف التأهيل".



وادّعى أنّهما "عملا في الأسابيع الأخيرة ضمن "الميليشيات الشيعية" بقيادة قاسم سليماني لتنفيذ عملية تخريبية باستخدام الطائرات المسيّرة ضدّ أهداف إسرائيلية".