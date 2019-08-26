هل كان محمد عفيف هو المستهدف من غارة الضاحية بالأمس؟

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أفادت صحيفة "اللواء" أن مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" "محمد عفيف" كان قد ابلغ نهاراً رداً على التسريبات بأن الحزب سيرد قبل كلمة نصر الله، "ان اي قرار للحزب بالرد او عدم الرد على العدوان الاسرائيلي بطائرات تجسس مسيّرة على منطقة الضاحية الجنوبية، لم ولن يتخذ قبل كلمة الامين العام".

وقال عفيف: "كيف يعقل ان يعلن مصدر في "حزب الله" انه سيتم الرد عسكرياً، بينما لدينا احتفال جماهيري كبير يتحدث فيه السيد نصر الله ويعلن الموقف المناسب؟".

واضاف موضحا: "ان الطائرتين سقطتا في نفس المكان على سطح المبنى الذي يقع فيه مركز العلاقات الاعلامية والاعلام الالكتروني للحزب، واصيب ثلاثة من العاملين فيه بجروح بسيطة نتيجة تناثر الزجاج".

وتابع: ان الطائرة الاولى سقطت ولا نعرف كيف، لكن تقديرنا انها كانت تلتقط صوراً وتجمع معلومات، وان الطائرة الثانية المتفجرة قد تكون بصدد تفجير الاولى لمنعنا من الحصول على المعلومات التي التقطتها الاولى، لكن في الحالتين لسنا نحن من اسقطنا الطائرتين ولا ندري بعد كيف سقطتا.

ومساءً سألت "اللواء"، عفيف عن الهدف الذي قال نصر الله ان الطائرة المتفجرة استهدفته؟ فاجاب: "لا تعليق الآن بانتظار جمع كل المعطيات والمعلومات".