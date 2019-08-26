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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 26 آب 2019

26
AUGUST
2019
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البناء

خفايا
قالت مصادر حكومية إنّ الإتصالات التي أجرتها بعض السفارات بعدد من المسؤولين في الحكومة أملاً بصدور مواقف تستنكر كلام السيد حسن نصرالله لم تصل لأهدافها، وأنّ المواقع المعنية في الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية متوافقة على التركيز على العدوان الإسرائيلي في الموقفين الدبلوماسي والإعلامي، واعتبار كلام السيد نصرالله نتيجة وليس سبباً، ودعوة الدول الكبرى للضغط على «إسرائيل» إذا كانت حريصة على الاستقرار…

كواليس
توقعت مصادر أوروبية أن تسفر المفاوضات التي يخوضها الرئيس الفرنسي مع إيران والتي توّجت بدعوة وزير الخارجية الإيرانية إلى مقرّ انعقاد قمة الدول السبع الكبار عن رسم خارطة طريق تفاوضية لشهور قادمة بخطوات متدرّجة لتثبيت بقاء الإتفاق النووي بتفاهم أوروبي إيراني يحظى بدعم روسي وصيني، وبالتغاضي الضمني من واشنطن تحت شعار سنراقب ونقرّر على ضوء الالتزام حفظاً لماء وجه واشنطن وصعوبة تراجعها علناً.

الجمهورية

تفاهم عدد من أعضاء هيئة انتهت صلاحيتها مع زملائهم الجدد للبقاء على تواصل في المرحلة المقبلة وحمّلو بعض السياسيين مسؤولية ما حصل من تشنّج

يستعد أحد الوزراء للمواجهة المحتلمة مع زملاء له في مناقشة ملف حسّاس، معتبراً أن المبادرة لا تزال في يده

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