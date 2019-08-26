" إبتعدوا عن الشائعات" - الرئيس عون حرص على الأمل خلال لقاءاته في بيت الدين: سيبدأ التنقيب عن النفط وتلزيم مشاريع الكهرباء

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حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طمأنة وفود شعبية زارته في المقر الصيفي في بيت الدين بأن المصالحات التي تمت لن تهتز، وأكد أنه يتم العمل على معالجة الوضع الاقتصادي، متوقعاً أن يبدأ التنقيب عن النفط والغاز قريباً وتأمين التيار الكهربائي بنسبة كبيرة، ونقل عنه جنبلاط نيته الدعوة إلى لقاء موسع لرؤساء الكتل للبحث في الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.



وأجمعت الكلمات التي أُلقيت في اللقاءات الشعبية مع الرئيس عون، على أهمية وجوده في الجبل والطمأنينة التي يوفّرها هذا الوجود بالنسبة إلى أبناء المنطقة واللبنانيين جميعاً.



وحرص رئيس الجمهورية خلال لقاءاته مع مختلف الوفود، على طمأنتهم إلى أن المصالحة التي شهدها الجبل راسخة ولن تهتز، وأن الاختلاف السياسي أمر يحصل في كل الدول الديمقراطية، «ولا تمكن إزالته وإلا زالت الديمقراطية، ولا يجب الخلاف على الوطن».



وشدد الرئيس عون على وجوب تجنب الشائعات التي صدرت في الفترة الأخيرة وطالت الوضع الاقتصادي، لأنها «تُلحق الأذى بالجميع، فـهذا الوضع الذي نتج عن إرث ثقيل عمره 30 سنة، نعمل على معالجته ولا نتهرب من المسؤولية، إنما يجب وصف الأمور بواقعية».



وكشف الرئيس عون عن أنه بعد أشهر قليلة، سيتم التنقيب عن النفط والغاز، و«نأمل أن نحصل على الردود الإيجابية في هذا المجال، ما من شأنه تحسين الأوضاع. كما بدأ تلزيم مشاريع الكهرباء، وهي بذاتها إشارة إيجابية، ومن المتوقع أن نصل منتصف السنة المقبلة إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل كبير. وشدد: «وبالتالي مقابل كل الأمور السلبية، هناك أيضاً أمور إيجابية نقوم بها، وأقول لكم هذا الكلام كي لا تيأسوا من الوضع الصعب الذي نمر فيه، وأن الخلاص منه ممكن، فلا تخافوا، عيشوا الاطمئنان في منطقتكم، واتركوا الباقي علينا».