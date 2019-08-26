غارات اسرائيلية تستهدف مقر الجبهة الشعبية في جرود منطقة قوسايا اللبنانية في البقاع الأوسط

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دوّت عند الساعة الثانية إلا ربعاً من فجر اليوم الإثنين 3 انفجارات في جرود بلدة قوسايا في البقاع الاوسط، نجمت عن غارات استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية حيث يوجد مواقع عسكرية للجبهة الشعبية الفلسطينية- القيادة العامة بقيادة احمد جبريل.



نقل شهود عيان من البلدة أنه انطلق من المواقع المستهدفة وابل من رصاص المضاد للطيران، أمكن رؤيته بوضوح من داخل البلدة.

ونُقل عن أحد المسؤولين في الموقع المُستهدف أن طائرات مسيّرة من طراز MK استهدفت موقعهم بعدد من الصواريخ الصغيرة"، دون وقوع أي إصابات جسدية.

وأكد مصدر أمني لبناني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، شن إسرائيل لغارات جوية على موقع عسكري تابع لجماعة فلسطينية في لبنان قرب الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مشيراً إلى أن "ثلاث غارات استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسيا غربي زحلة".

وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني في بلدة قوسيا، إن طائرات مسيرة استهدفت أحد مواقعهم بثلاثة صواريخ"، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا.