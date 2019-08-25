أول تعليق من السيد نصرالله حول الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية!

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إعتبر السيد نصرالله أن ما حصل امس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف محدد في الضاحية.و أضاف :

-اذا تم السكوت عن الخرق الذي حصل ليلا فهذا الامر سيؤسس لخروقات خطيرة مقبلة على لبنان وتكرار لسيناريو العراق الذي يحصل حاليا

-نحن لا نسمح بمسار من هذا النوع وسنفعل كل شيء لمنع حصوله

-أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا

-أول ردنا سيكون أن المسيرات الإسرائيلية التي تخرق السيادة اللبنانية لم تعد فقط لجمع المعلومات بل للقتل والتفجير وبالتالي من حقنا من الآن فصاعداً سنواجه المسيرات في سماء لبنان ونعمل على اسقاطها