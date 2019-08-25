الحريري تلقى اتصالا من بومبيو..ماذا جرى خلاله؟

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تلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو ، حيث جرى عرض لتطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والاقليمية .

واكد الوزير بومبيو خلال الاتصال على ضرورة تجنب اي تصعيد ، والعمل مع كافة الاطراف المعنية لمنع اي شكل من اشكال التدهور .

وشدد الرئيس الحريري من جانبه على التزام لبنان موجبات القرارات الدولية لا سيما القرار ١٧٠١ ، منبهاً الى مخاطر استمرار الخروقات الاسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات .

وشكر الرئيس الحريري الوزير الاميركي على اتصاله ، مؤكداً على بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر .