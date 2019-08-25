ما هي التغريدة التي حذفها جنبلاط؟ وما هو التعديل الذي اجراه؟

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غرّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال إنّ "أفضل طريقة لمواجهة الإعتداء الاسرائيلي الذي ينذر بتفجير كبير هو بالوحدة الوطنية فوق كلّ اعتبار والتركيز على الإصلاحات والإجراءات الضرورية الإدارية والمالية لمواجهة جميع الاخطار الممكنة". لكن بعد دقائق عاد جنبلاط وحذف التغريدة.



ولاحقاً أعاد جنبلاط نشر التغريدة نفسها مع بعض التعديل، وقال: "إنّ أفضل طريقة لمواجهة العدوان الاسرائيلي الذي حدث اليوم والذي يبشر بتفجير كبير هو في الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار واتخاذ كل الاجراءات الضرورية الادارية والمالية وغيرها لتحصين الوضع الداخلي الامر الذي اشار اليه الرئيس عون بالامس والذي عليه سيدعو الجميع لتحمل المسوؤلية".