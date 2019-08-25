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هكذا علقت وزارة الخارجية على الإعتداء الإسرائيلي في الضاحية

25
AUGUST
2019
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في سياق الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي زادت وتيرتها في الفترة الاخيرة حيث بلغت ٤٨١ خرقاً في شهرين، أتى الخرق الاسرائيلي الذي نفذته طائرتان من دون طيار مجهزتان بقوّة نارية، والذي استهدف العاصمة بيروت اليوم على علو منخفض مريب يستدلّ منه محاولة إسرائيلية فاضحة للاعتداء على الممتلكات وعلى المدنيين الآمنين معاً، مما يشكل خرقاً جسيماً للسيادة الوطنية واعتداءً سافراً على لبنان وتهديداً جدياً للاستقرار في المنطقة.


وقد أعطى وزير الخارجية جبران باسيل تعليماته للمندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا الخرق الخطير للسيادة اللبنانية، مؤكداً على حرص لبنان على تنفيذ القرار ١٧٠١ والذي تقابله إسرائيل يومياً بخروقات متكررة تروّع بها اللبنانيين وتهدّد أمنهم. انّ حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة وتمسّكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع على السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها.

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