بالصور: رئيس الجمهورية شارك في القداس الالهي في كنيسة سيدة التلة في دير القمر

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شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القداس الالهي الذي اقيم قبل ظهر اليوم في كنيسة سيدة التلة العجائبية في دير القمر، والذي ترأسه راعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، في حضور وزير المهجرين غسان عطالله والنواب: جورج عدوان، ماريو عون، فريد البستاني، الوزير السابق ناجي البستاني، رئيس بلدية دير القمر السفير ملحم مستو وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وحشد من المؤمنين.

وعاون المطران العمار في القداس الاب جوزف ابي عون والاب روي عبد الله في حضور الرئيس العام للرهبانية المريمية الآباتي مارون الشدياق.



كلمة المطران

بعد الانجيل المقدس، القى المطران العمار كلمة رحب في مستهلها بالرئيس عون معتبراً حضوره بين المؤمنين في القداس والصلاة وللاسبوع الثاني على التوالي على الرغم من وجوده بينهم لفترة محدودة، "له مدلولاته الخاصة بالنسبة لنا، إذ تعبّرون فيه عن محبتكم لهذه المنطقة وعطفكم الابوي على ابنائها، تشجعوننا على الاستمرار في رسالتنا الحضارية والايمانية في هذا الجبل. اننا نثمّن عالياً هذا الحضور ونطلب لكم من الله العافية ولكل معاونيكم في ادارة الوطن الحبيب لتصلوا به الى بر الامان. ونعدكم بأننا سنكمل رسالتنا هنا على الرغم من بعض الصعوبات العملية ونعمل بجد مع كل اخوتنا في هذا الجبل لنوسّع جسور الحوار والتلاقي والتعاون من اجل غد افضل. اننا نثق بما وعدتمونا به من استقرار وامان وانهما من اولوياتكم الدائمة."



اضاف:"تفرح اليوم دير القمر بكل اهلها وسكانها وزوارها والمسؤولين فيها بحضوركم بينهم وتطلب لكم من الله كل التوفيق والاستقرار في ادارة مسيرة البلاد نحو الخير والسلام وشكراً لكم على هذه اللفتة المميزة نحوها طالبة ان تتكرر في السنوات المقبلة اذا سمحت الظروف لكم وهي تعبر دائماً عن ولائها التاريخي والحضاري المستمر بهذا الوطن الحبيب.



إن ما جرى مع يسوع والمرأة الكنعانية في نواحي صور وصيدا يعبّر عن مسيرة حضارية ايمانية عاشها اهلنا في القديم، وعلى الرغم من مر السنين مازال الكثير من اساساتها حاضراً في حياتنا اليومية.



1_ إن التعددية في الايمان والمعتقد لأبناء هذه المنطقة لا يمنعهم من التواصل فيما بينهم ومع الله. المرأة في هذا الانجيل كانت وثنية المسكن والمشرب والمولد والمعتقد لكن دخول الشيطان في ابنتها جعلها تنفتح على الله الواحد عبر يسوع المار في بلادها وتكون من المؤمنين به العظام في شهادة يسوع بالذات وما زالت هذا الحالة الايمانية ساكنة في الكثير من ابنائها في هذه المنطقة . فعلى الرغم من انتمائهم بالمولد والمسكن الى ديانة معينة او معتقد ما ولكنهم منفتحين ومتعاونين مع الاخرين من غير معتقدهم ودينهم، مما جعل من بلدنا ان يكون بشهادة القديسين بلد رسالة واكبر من وطن.



2_ إن وجود الشيطان حاضر دائماً في مجتمعنا ومن يعاونه حاضر ايضاً، ولكن الخيّرين كثر في بلادنا وعابدين الله الواحد الحقيقي كثر ايضاً واكاد اقول والقديسين من اهلنا ايضاً كثر وهؤلاء هم الذين يرحبّون بالله فيما بينهم كما فعلت المرأة في هذا الانجيل، ليطرد الشيطان ممن اغوتهم اهواؤه وتصرفاته وحالته.



نقول في امثلتنا ان الشيطان يكمن في التفاصيل ليغلب الشرّ على الخير ولكن عندما ننادي الله لكي يسكن في قلوبنا وقرانا ومدننا ومجتمعنا كما نادت الكنعانية والحّت على يسوع طالبة ان تنال من فتاة الخبز المتساقطة عن مائدة البنين، فحينئذ تتحقق العجيبة ويطرد الله الشيطان ولو كان موجوداً في التفاصيل.



ارضنا ارض المرأة الكنعانية مرّ عليها الكثير من الطامعين والمتسلطين والناهبين، وقد ذهبوا كلهم ولم يتركوا اثراً من بطشهم وظلمهم الا ما ورد عنهم في كتب التاريخ، ولكن ها هي هذه الارض المباركة تعود وفي كل مرة من جديد، لتكتب لنا تاريخًا جديداً فيه الكثير من تعاليم الله، تاريخًا يقوم على التلاقي الآمن والتعاون الخيّر والمستقبل الواعد. إننا نعلم بأن المتربّصين شرّاً بنا هم كثر ولكن لا بد من أن ينتصر الحق اخيراً والله فينا هو الحق.



بارككم الله يا فخامة الرئيس وبارك هذا الجمع الحاضر وبارك كل المريدين خيراً لهذا الوطن. اننا نعتز بكم رئيسًا وقائداً لمسيرة انقاذ الوطن كما نعتز بوطننا لبنان وطن الرسالة.آمين".



الاب ابي عون

وبعد نهاية القداس القى الاب ابي عون كلمة شكر فيها الرئيس عون على حضوره وقال:" فخامة الرئيس، عندما استقبلتنا، نحن المجلس الرعويّ في دير القمر، في الْيَوْم التالي لوصولكم إلى المقرّ الصيفي في قصر بيت الدّين، بادرتُم إلينا بهذه الكلمة المهمّة: "أنا جيت كرمالكن…كرمال الناس ت يشعرو أكتر بالأمان…وأكملت بكلام بعبّر عن فكرك وذاتيّتك: أنا بحب إلتقى بالناس"…



وما حضورك معنا الْيَوْم والأحد الماضي في كنيسة مار مارون، وكل إستقبالاتك للوفود الشعبية على مختلف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية، سوى خير تعبير عن هذه الروحيّة الجماليّة المُحبّة والقريبة من كلّ الناس.



وكأنيّ بفخامتك، وأنت تستقبل وتسلّم وتُصغي وتتأثّر وتتحدث وتجدّد العهد والوعد، وتفرح وترتاح بلقاء هذا الشعب اللبنانيّ الطَّيِّب على تنوّعه، كأنيّ بكَ تصرخ إليهم صرختَك التاريخيّة التي أيقظت فيهم الحلم والحقيقة، ومن قلب الجبل، قلب لبنان:

يا شعب لبنان العظيم…

شكرا مجدّدا فخامة الرئيس…زيارتكم لدير القمر وكنيستها سيّدة التلّة لها رمزيّتها التاريخيّة والوطنية في ترسيخ الوجود وتثبيت العيش المشترك…

شكرا، انتَم الرئيس والقائد و"بي الكل"…"

وبعد تلاوة صلوات الشكر، قدم المطران العمار والاب ابي عون ورئيس البلدية الى الرئيس عون ايقونة سيّدة التلّة العجائبية بإسم الرعيّة عربون محبة و شكر وتقدير.